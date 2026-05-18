lunedì, Maggio 18, 2026
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Israele intercetta la Flotilla: 27 barche abbordate a Ovest di Cipro, le altre proseguono. Fermati 12 italiani. Il governo: “Garantire sicurezza”. M5s: “Non condannano atto di pirateria”

Il Faro
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Sono 31 le imbarcazioni al momento abbordate dalle forze israeliane. Le barche bloccate sono: Jandabar, Furleto, Cactus, Zio Faster, Kyriakos, Holy Blue, Blue Toys, Barbaros, Tenaz, Isobella, Amanda, Vincovolo, Bianca ITA, Gotico, Abodes, Themis, Sadabad, Josef, Marilyn, Adalah, Iridescence, Belella, Ozgurluk, Boralize, Amazon, Umut, Bye Luby, Last Dream, Venus, Atlantic Blue e La Cirena. Da oltre due ore non si hanno contatti invece con  le barche Peluxo, Azur e Rim.

https://www.ilfattoquotidiano.it/mondo/live-post/2026/05/18/flotilla-gaza-navi-israeliane-missione-notizie/8390149

Almeno 12 gli italiani catturati da Israele”- Sono 12, al momento, gli italiani che viaggiavano a bordo delle barche della Flotilla diretta verso Gaza che sono stati catturati oggi dall’esercito israeliano a largo di Cipro. Lo affermano i portavoce italiani di Global Sumud Flotilla. A loro si aggiungono due stranieri residenti in Italia. La Global Sumud Flotilla fa inoltre sapere che circa 20 piccole barche stanno invece proseguendo la loro navigazione verso Gaza, mentre 31 sono state intercettate.

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