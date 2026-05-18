La rappresentativa della Liguria composta da personale operativo Vigile del Fuoco si è classificata al primo posto assoluto, ricevendo inoltre il premio per il miglior sanitario della competizione.

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VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

In data 6 e 7 maggio scorsi, si è svolta a Montelibretti – (Rieti) una manifestazione addestrativa “1° Italian Rescue Training”alla quale ha partecipato una rappresentativa regionale della Liguria.

La rappresentativa della Liguria composta da personale operativo Vigile del Fuoco afferente ai quattro Comandi della Regione si è classificata al primo posto assoluto, ricevendo inoltre il premio per il miglior sanitario della competizione.

Numerosi attestati di compiacimento sono pervenuti anche da parte di amministratori del territorio, in particolare l’Assessore Comunale Daniela Carli e dalla Direzione Regionale per i vigili del Fuoco della Liguria.

Il personale afferente al Comando dei Vigili del Fuoco della Spezia sono:



-Vigile del Fuoco Esperto Andrea Ciuffardi

-Vigile del Fuoco Antonio Poli

La competizione di elevato livello tecnico – operativo e alla quale hanno partecipato rappresentative di tutte le Direzioni Regionali, era dedicata alle tecniche di soccorso negli incidenti stradali e prevedeva attività di messa in sicurezza dei veicoli e dello scenario operativo, stabilizzazione dei mezzi ed estricazione della vittima.

Per la squadra della Liguria sono state particolarmente apprezzate, la professionalità, il coordinamento e il rispetto dei protocolli di sicurezza e sanitari, e, ha gestito con efficacia uno scenario particolarmente complesso, raggiungendo il vertice della classifica e conquistando il primo posto.