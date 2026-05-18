lunedì, Maggio 18, 2026
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Presentato alla stampa il libro “Trecento scosse di terremoto”

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IGILI DEL FUOCO

Nell’ambito delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli del 6 maggio 1976, è stato presentato oggi a Trieste, nella sala stampa della Regione Friuli Venezia Giulia, il libro “Trecento scosse di terremoto” di Alessandro Giomi. Alla presentazione hanno partecipato il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, l’ingegner Gioacchino Giomi, già Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il Direttore Regionale Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia Luigi Giudice. Il volume ricorda anche il ruolo del Prefetto Alessandro Giomi, già Ispettore Generale Capo del Corpo nazionale e Vice Commissario Straordinario accanto all’onorevole Zamberletti durante il terremoto del 1976.

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