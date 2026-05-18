«Sei grasso, non puoi fare il vigile del fuoco», lui fa ricorso e vince ma non viene assunto
Senigallia. Canidato al concorso per i pompieri escluso per il suo indice della massa grassa, ma il giudice gli dà ragione
Risultava in sovrappeso per la bilancia del Ministero dell’Interno, anche se allo specchio si vedeva in formissima. Protagonista un aspirante vigile del fuoco, scartato senza troppi complimenti dal concorso per un posto di ruolo perché considerato fuori taglia.
L’indice di massa grassa, ossia la percentuale di tessuto adiposo, durante le visite concorsuali del novembre 2025 aveva fatto registrare un parametro del 26%, sopra il limite massimo del 25% stabilito per poter indossare la divisa.
Per il candidato non significava solo veder sfumare il sogno di una stabilizzazione a tempo indeterminato tra i 97 nuovi operatori del Corpo, ma subire la beffa del benservito. La legge non fa sconti e prevede la cancellazione anche dagli elenchi dei vigili volontari, lasciandolo a piedi su tutti i fronti.
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