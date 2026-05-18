Tumori, patologie al top della ricerca globale, più di 9000 farmaci in ricerca e sviluppo

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L’area terapeutica più studiata al mondo? È l’oncologia, con 9.036 i medicinali in ricerca e sviluppo dedicati ai tumori, pari a quasi il 40% dell’intera pipeline globale (fonte Citeline) e al 26% del totale dei pazienti arruolati nei trial clinici nel 2025, con oltre 300.000 partecipanti (fonte Iqvia). Tutti dati che testimoniano il forte impegno dell’industria farmaceutica nell’individuare terapie sempre più efficaci, mirate e personalizzate contro i tumori.

Lo ha ricordato il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani (nella foto), in occasione della XXI Giornata nazionale del Malato oncologico, una “tre giorni” (che si conclude oggi) dedicata appunto a chi deve combattere una patologia che, in tutte le sue forme, in Italia colpisce 370mila ogni anno. “I progressi scientifici e tecnologici degli ultimi anni stanno cambiando la lotta contro il cancro, rendendo curabili molte forme di tumore e trasformandole in molti casi in condizioni croniche con cui è possibile convivere” ha aggiunto il presidente dell’associazione delle aziende del farmaco. “Un esempio concreto: in Italia negli ultimi 10 anni le persone che sopravvivono dopo una diagnosi di tumore sono 1 milione in più, grazie anche al ruolo fondamentale dei farmaci”.

Parallelamente cresce anche il numero degli studi clinici oncologici: “All’inizio del 2026 erano 20.383 quelli in corso a livello globale, con un aumento del 5,8% rispetto all’anno precedente” ha precisato ancora Cattani. “E in Italia secondo l’Agenzia Italiana del Farmaco, circa il 35% degli studi clinici è relativo alle neoplasie. Segnali concreti della vitalità della ricerca scientifica e della capacità dell’innovazione di accelerare nuove possibilità di cura per i pazienti. Le tecnologie digitali e l’Intelligenza Artificiale stanno rendendo i processi di ricerca e sviluppo più rapidi ed efficienti, favorendo l’identificazione di nuove molecole e una maggiore personalizzazione delle terapie.

Allo stesso tempo, gli studi clinici decentralizzati e gli strumenti di telemedicina possono contribuire a migliorare la qualità della vita dei pazienti, riducendo gli spostamenti e facilitando la partecipazione ai percorsi di cura e ricerca. Ma per mettere pienamente a frutto le potenzialità dell’innovazione e farla arrivare prima ai pazienti” evidenzia il presidente degli industriali “è sempre più importante prevedere schemi di accesso precoce alle terapie innovative”.

L’Italia ha competenze scientifiche, cliniche e industriali di eccellenza e può rafforzare ulteriormente il proprio ruolo nella ricerca oncologica internazionale. “Per farlo è essenziale continuare a investire in innovazione, semplificare i percorsi autorizzativi, ridurre le disuguaglianze territoriali nell’accesso ai farmaci e valorizzare la collaborazione tra istituzioni, comunità scientifica, imprese e associazioni dei pazienti” afferma Cattani, per concludere che “garantire prossimità assistenziale, aggiornamento continuo degli operatori sanitari e una sempre maggiore sensibilizzazione su queste tematiche significa costruire un sistema salute più vicino ai bisogni delle persone”.

https://www.rifday.it/2026/05/17/tumori-patologie-al-top-della-ricerca-globale-piu-di-9000-farmaci-in-ricerca-e-sviluppo/