lunedì, Maggio 18, 2026
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VIDEO – Durante uno spettacolo aereo in Idaho, due aerei militari si scontrano in volo davanti a spettatori attoniti.

Il Faro
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Domenica, durante una manifestazione aerea presso una base dell’Aeronautica Militare in Idaho, due aerei militari si sono scontrati, costringendo i piloti a eiettarsi. I velivoli sono precipitati al suolo, schiantandosi in una violenta esplosione.

“Tutti e quattro i membri dell’equipaggio si sono eiettati con successo e sono attualmente sotto esame da parte del personale medico”, ha dichiarato in un comunicato al quotidiano The Independent il Comandante Amelia Umayam, portavoce delle Forze Aeree Navali della Flotta del Pacifico degli Stati Uniti. “I primi soccorritori sono sul posto”.

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