lunedì, Maggio 18, 2026
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Vigili del fuoco

VIDEO – Incendio in appartamento al quinto piano – deceduta una donna

Il Faro
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VIGILI DEL FUOCO

TRIESTE, Intervento dei vigili del fuoco questa mattina in viale D’Annunzio a Trieste per un incendio sviluppatosi in un appartamento al quinto piano di uno stabile di otto piani. Sul posto sono intervenute due squadre con autoscala e funzionario di guardia.
Durante le operazioni di spegnimento i soccorritori hanno rinvenuto il corpo privo di vita di una donna. Contestualmente è stato evacuato l’intero stabile, con assistenza ad alcuni residenti anziani.
Conclusa l’estinzione delle fiamme, i vigili del fuoco hanno effettuato la bonifica e la messa in sicurezza dell’edificio, eseguendo anche controlli strumentali per verificare l’assenza di residui dei gas della combustione. Al termine delle verifiche gli inquilini hanno potuto fare rientro nei propri appartamenti.

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