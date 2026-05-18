VIDEO – Un violento terremoto ha colpito la Cina sudoccidentale, provocando il crollo di diversi edifici; numerosi dispersi, migliaia di persone evacuate.

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Un potente terremoto ha scosso la regione meridionale cinese del Guangxi nelle prime ore di lunedì, causando due morti, il crollo di oltre una dozzina di edifici e il panico tra migliaia di persone che si sono riversate nelle strade, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale cinese Xinhua.

Secondo il Centro cinese per le reti sismiche, il terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito la città, con epicentro nella cittadina di Taiyangcun, distretto di Liunan, nella città di Liuzhou, a una profondità di circa 8 chilometri.

Il momento in cui è avvenuto – nelle prime ore del mattino, quando la maggior parte dei residenti dormiva – ha reso la situazione ancora più pericolosa.

Le scosse di terremoto sono state avvertite in diverse città, tra cui Liuzhou, Guilin, Guigang, Wuzhou, Hechi, Nanning e Laibin, e i media statali hanno riportato il crollo di case costruite in modo autonomo lungo le strade, intrappolando brevemente alcuni residenti, come riportato dal quotidiano cinese Dimsum Daily .

https://www.ndtvprofit.com/world/massive-earthquake-hits-china-buildings-collapse-thousands-evacuated-11509908/amp/1