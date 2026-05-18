VIDEO – Una storica chiesa di Wilmington è stata distrutta da un devastante incendio; due vigili del fuoco sono rimasti feriti.

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WILMINGTON, Delaware ( WPHL ) — Una chiesa storica di Wilmington è stata distrutta da un vasto incendio che ha devastato l’edificio domenica, ferendo due vigili del fuoco e sconvolgendo la comunità.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 3 del mattino nel blocco 800 di North Franklin Street in seguito a segnalazioni di un incendio presso una chiesa. Al loro arrivo, le autorità hanno constatato che l’edificio era già completamente avvolto dalle fiamme.

Secondo quanto riportato da Action News alle 22:00 su PHL17, i testimoni presenti sul posto hanno riferito di aver udito un forte boato prima che l’incendio iniziasse a propagarsi all’interno della struttura.

OOltre 100 vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme. L’intervento è stato rapidamente diramato al secondo livello di allerta dopo che l’incendio si è propagato rapidamente al secondo e terzo piano della chiesa.

Due vigili del fuoco hanno riportato ferite lievi durante le operazioni di spegnimento dell’incendio, ma nessun civile è rimasto ferito.