martedì, Maggio 19, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Donna soccorsa con l’elicottero dei Vigili del Fuoco.

Il Faro
Spread the love

DIREZIONE REGINALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Questa mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel territorio di Limone sul Garda (BS) per il soccorso di una donna che aveva perso l’orientamento durante un’escursione in una zona particolarmente impervia.

Per il recupero è stato impiegato l’elicottero Drago VF153 del Reparto Volo Lombardia dei Vigili del Fuoco, che ha raggiunto la persona e provveduto al recupero in sicurezza mediante operazioni al verricello.

La donna, una volta recuperata, è stata affidata al personale sanitario per gli accertamenti del caso. Le operazioni di soccorso si sono concluse con esito positivo.

Potrebbe anche interessarti

Interventi per maltempo

Il Faro

Video – VVF al lavoro per allestimento ospedale da campo

Il Faro

Vigili del Fuoco impegnati dalle sulla SS106 in loc. Zolfara del comune di Rossano per incidente stradale – deceduta una conducente

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *