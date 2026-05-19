Donna soccorsa con l’elicottero dei Vigili del Fuoco.

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DIREZIONE REGINALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Questa mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel territorio di Limone sul Garda (BS) per il soccorso di una donna che aveva perso l’orientamento durante un’escursione in una zona particolarmente impervia.

Per il recupero è stato impiegato l’elicottero Drago VF153 del Reparto Volo Lombardia dei Vigili del Fuoco, che ha raggiunto la persona e provveduto al recupero in sicurezza mediante operazioni al verricello.

La donna, una volta recuperata, è stata affidata al personale sanitario per gli accertamenti del caso. Le operazioni di soccorso si sono concluse con esito positivo.