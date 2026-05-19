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Le fiamme sono sotto controllo, ma servirà con ogni probabilità ancora tutta la giornata per completare le operazioni di spegnimento del grande incendio di rotoballe di fieno che da ieri interessa un deposito agricolo nei campi di località Fornello, a Niella Tanaro.

Ingente il materiale andato distrutto: tre tensostrutture e oltre un migliaio di rotoballe custodite all’interno dell’area. Il rogo si è sviluppato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.30, subito dopo un violento lampo che ha interessato la zona.

Fin dai primi minuti le operazioni si sono rivelate particolarmente complesse a causa della quantità di materiale combustibile coinvolto. I Vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per lo “smassamento” delle rotoballe, allargando i cumuli per ridurre la superficie in combustione e contenere l’avanzata delle fiamme.

Il presidio è proseguito per tutta la notte: il fuoco ha continuato a bruciare sotto il controllo delle squadre dei Vigili del fuoco di Mondovì, supportate dai volontari di Ceva e Morozzo.

https://www.unionemonregalese.it/news/la-cronaca/312850/fulmine-e-poi-il-rogo-devastato-deposito-agricolo-con-mille-balle-di-fieno.html