Furti nelle caserme dei vigili del fuoco, spariscono i divaricatori usati per salvare vite

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Firenze, 19 maggio 2026 – Gli ultimi due episodi risalgono alla prima settimana di maggio, tra il 7 e l’8 maggio. A essere colpiti sono stati il distaccamento dei vigili del fuoco di Firenze ovest e quello di Empoli, presi di mira durante la notte.

Nel presidio fiorentino è stato rubato un divaricatore elettrico, strumento fondamentale per allargare le lamiere in caso di incidenti stradali e liberare le persone incastrate nei veicoli. Si tratta di attrezzature di ultima generazione alimentate a batteria. A Empoli, invece, i ladri hanno tentato di portare via un vecchio modello, senza però riuscirci.

“Le caserme sono vulnerabili, entrano dentro senza difficoltà. Non abbiamo mai pensato che potessero venire a rubare dentro una caserma statale. Sono ambienti grandi e chiediamo che venga fatto qualcosa”, spiega Massimiliano Del Sordo della Fns-Cisl Toscana.

Le caserme dei vigili del fuoco sono sempre più spesso oggetto di furti e questo mette a rischio oltre alla sicurezza di chi opera nelle caserme la stessa capacità operativa delle squadre del corpo, a cominciare dagli interventi sugli incidenti stradali, la cui tempestività è spesso decisiva per salvare vite.

https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/furti-caserme-vigili-fuoco-83d5b088