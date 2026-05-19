Note di pace al Teatro De La Sena di Feltre. Il concerto della Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

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VIGILI DEL FUOCO

Grande emozione al Teatro de la Sena di Feltre per “Note di Pace”, il concerto della Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco diretta dal maestro Donato Di Martile.

Un teatro gremito e un pubblico partecipe hanno accompagnato una serata che ha unito musica, memoria e riflessione sul tema della pace, in un momento storico segnato da tensioni internazionali e conflitti. L’iniziativa, promossa dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal Comune di Feltre, ha proposto un repertorio capace di attraversare generi ed emozioni diverse: dalle musiche di Ennio Morricone ai grandi classici internazionali, passando per Bernstein, Disney e Carosone.

Presente all’evento il Prefetto di Belluno, Antonello Roccoberton.

Nel suo saluto iniziale, il comandante dei Vigili del Fuoco, Matteo Carretto, ha usato parole commosse e ha richiamato il valore della memoria e della pace: “L’Europa ci ha regalato il più lungo periodo di pace che conosciamo, ma quando la memoria si perde rischia di venir meno anche la spinta verso la pace”. Toccante anche il riferimento al Vajont: “La musica è forse l’unica cosa che può contrapporsi al fragore mortale dei conflitti e di quel 9 ottobre 1963. Il mio augurio è che questo pentagramma di note possa raggiungere Longarone e risalire la diga fino a Erto e Casso”.

Nel suo intervento, il vicesindaco Claudio Dalla Palma ha sottolineato come oggi la parola pace sembri sempre più fragile: “La pace non riguarda solo le guerre lontane, ma anche il modo in cui scegliamo di vivere le relazioni, ascoltare gli altri e stare dentro una comunità. È significativo che questo messaggio arrivi proprio dai Vigili del Fuoco, persone che ogni giorno operano al servizio degli altri nei momenti più difficili”.

Lunga e calorosa l’ovazione finale del pubblico per la Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha chiuso il concerto con l’esecuzione dell’Inno Nazionale.