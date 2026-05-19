Soccorso di un ragazzino in gita scolastica

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VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente oggi alle 13 circa a Canzo località via per le Alpi per soccorso persona. I vigili del fuoco del comando di Como sono stati attivati per ricerca e soccorso di un ragazzino in gita con la scuola vittima di una caduta accidentale in zona impervia.

Lo stesso una volta individuato è stato recuperato dalle squadre VVF con l’ausilio degli specialisti SAF e di un tecnico del CNSAS reperibile in zona e poi elitrasportato presso ospedale San Fermo della Battaglia