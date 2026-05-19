SPARONE – Incendio nel capannone di un’azienda in regione Gera del Mulino

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SPARONE – Una vasca di olio per la tempra dei metalli si è incendiata questa mattina, martedì 19 maggio 2026, intorno alle 11.30, nel capannone della Mtd Srl (ex Ceresa), in regione Gera del Mulino a Sparone.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Ivrea, l’Nbcr, l’Unità Mobile Schiuma e i Carabinieri di Pont e Ronco Canavese.

Il capannone è stato temporaneamente evacuato per sicurezza, mentre i Vigili del Fuoco hanno domato e spento le fiamme. Non sono stati registrati feriti o intossicati.

Accertamenti in corso sulle cause del rogo.

https://www.obiettivonews.it/2026/05/19/sparone-incendio-nel-capannone-di-unazienda-in-regione-gera-del-mulino/