VIDEO – Incendio a San Gallo, nove feriti e due dispersi

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Nove persone ferite, di cui due in modo grave, e due dispersi. È un bilancio pesante quello dell’incendio che martedì notte ha completamente distrutto un edificio plurifamiliare in Heiligkreuzstrasse a San Gallo.

La segnalazione del fuoco è giunta poco dopo le 3.30 alla centrale d’allarme. Le forze d’intervento giunte sul posto si sono trovate di fronte a un edificio plurifamiliare completamente avvolto dalle fiamme.

In totale sono state rintracciate 19 persone che abitavano nello stabile, due risultano al momento disperse. Tutti e nove i feriti sono stati portati in ospedale per le cure.

Durante le operazioni di spegnimento, condotte da un’ottantina di pompieri, l’edificio è in gran parte crollato. Sul posto diverse pattuglie e servizi specializzati della polizia cittadina e cantonale di San Gallo sono impegnati nelle operazioni. I danni materiali ammontano a diverse centinaia di migliaia di franchi.

https://www.rsi.ch/info/svizzera/Incendio-a-San-Gallo-nove-feriti-e-due-dispersi–3751759.html