mercoledì, Maggio 20, 2026
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Chi Semina Vento Raccoglie Tempesta

Il Faro
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ROSA DELLE ROSE

Ogni gesto produce effetti, anche quando all’inizio sembrano piccoli o poco importanti. Il proverbio “Chi semina vento raccoglie tempesta” nasce proprio da questa consapevolezza: chi agisce con superficialità, cattiveria o irresponsabilità finirà prima o poi per affrontare conseguenze più grandi delle azioni compiute.

La forza del detto sta nell’immagine naturale che utilizza. Seminare è un gesto legato alla terra e alla vita contadina, ma qui al posto del grano si semina il vento, qualcosa di instabile e incontrollabile. Il raccolto non può che essere una tempesta, una conseguenza amplificata, più violenta e difficile da gestire. È una metafora semplice ma potente, nata dall’osservazione della natura e trasformata in insegnamento morale.

Come molti proverbi, non ha un autore preciso,  è il risultato di una sapienza collettiva, trasmessa oralmente nel tempo. È diffuso in tutta Italia e richiama anche un’immagine di origine biblica, presente nel Libro di Osea: “seminano vento e raccoglieranno tempesta”. Mostra quanto il proverbio sia antico e radicato nella cultura occidentale.

Ancora oggi viene usato per parlare di responsabilità personale e sociale. Ricorda che parole, scelte e comportamenti non restano mai senza conseguenze: ciò che immettiamo nel mondo, prima o poi, ritorna.

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