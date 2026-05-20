Incendio sul tetto di un edificio industriale: l’intervento dei Vigili del fuoco

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Non ci sono feriti però il rogo di ieri pomeriggio sul tetto di un edificio industriale in via Silvio Menestrina, a Egna, ha generato non pochi attimi d’apprensione. Erano le 16:25 quando i Vigili del fuoco Volontari del medesimo abitato sono stati chiamati in intervento, arrivando sul posto a pochi minuti dalla segnalazione.

I pompieri riferiscono che dal tetto piano dell’edificio era già ben visibile una densa colonna di fumo piuttosto scuro. Non appena l’autoscala è stata posizionata per permettere le operazioni dall’alto, una prima squadra di pompieri è riuscita a raggiungere rapidamente la terrazza sul tetto attraverso il vano scale interno.

“Le fiamme avevano interessato parte dell’isolamento della facciata e il pavimento in legno della terrazza” raccontano dopo aver domato le fiamme in poco tempo. “Siamo riusciti a impedire la propagazione verso l’interno dell’edificio” rammentano, per un’operazione durata circa un paio d’ore, considerando anche la bonifica e la messa in sicurezza.

https://www.lavocedibolzano.it/incendio-sul-tetto-di-un-edificio-industriale-lintervento-dei-vigili-del-fuoco