mercoledì, Maggio 20, 2026
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Incidente ad Avellino, auto finisce contro un palazzo: sul posto i vigili del fuoco

Il Faro
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Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 16:30, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti in Piazza Kennedy, nel comune capoluogo, a seguito di un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento, una vettura con a bordo il solo conducente ha perso il controllo, andando fuori strada, finendo tra i pilastri del porticato di un fabbricato.

https://www.ilmattino.it/avellino/incidente_ad_avellino_auto_contro_un_palazzo_sul_posto_i_vigili_del_fuoco-9541897.html

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