Incidente ad Avellino, auto finisce contro un palazzo: sul posto i vigili del fuoco
Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 16:30, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti in Piazza Kennedy, nel comune capoluogo, a seguito di un incidente stradale.
Per cause in corso di accertamento, una vettura con a bordo il solo conducente ha perso il controllo, andando fuori strada, finendo tra i pilastri del porticato di un fabbricato.
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