mercoledì, Maggio 20, 2026
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Paura a Lampedusa, cade in una cisterna mentre lavora: ferito trentenne

Il Faro
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Un ragazzo di 30 anni è caduto in una cisterna privata mentre stava effettuando dei lavori di pulizia in un’abitazione di via Vittorio Emanuele, a Lampedusa. Da quanto accertato, l’uomo sarebbe scivolato da una scala cadendo dentro la cisterna, facendo un volo di sei metri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che rapidamente sono riusciti a trarre in salvo l’uomo che è stato portato al Poliambulatorio. Non è in pericolo di vita, ha un forte dolore alla gamba e diverse escoriazioni al volto. Sull’incidente indagano i carabinieri anche sul posto.

https://qds.it/paura-lampedusa-cade-cisterna-trentenne-ferito

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