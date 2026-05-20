mercoledì, Maggio 20, 2026
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Vigili del fuoco

Verona insediamento del nuovo Cappellano.

Il Faro
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VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Con una semplice ma significativa cerimonia che si è svolta stamattina presso il Comando scaligero è stato presentato al personale il nuovo Cappellano.
Don Cristian Tosi parroco di Vago età 42 anni è stato nominato dal Vescovo di Verona Cappellano per l’assistenza spirituale presso il Comando dei Vigili del fuoco.
Il nuovo cappellano è stato accolto dal Comandante ing. Lomoro e dal personale che aspettava da tempo tale figura quale utile riferimento spirituale.

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