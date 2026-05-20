mercoledì, Maggio 20, 2026
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VIDEO – Terremoto in Perù: tombe crollate in un cimitero, bare sepolte sotto le macerie

Il Faro
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Un forte terremoto nella regione di Ica, in Perù, ha causato gravi danni a un cimitero, scoprendo diverse bare e scatenando il panico tra i residenti locali. Immagini impressionanti provenienti dalla zona mostrano strutture crepate, detriti e tombe colpite dalle scosse. Squadre di soccorso sono state inviate sul posto per valutare i danni, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione dopo il forte sisma.

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