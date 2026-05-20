mercoledì, Maggio 20, 2026
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VIDEO – Un vigile del fuoco è morto e almeno 10 sono rimasti feriti in un incendio e un’esplosione in una segheria nel Maine

Il Faro
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SEARSMONT, Maine ( WABI /Gray News) – Un vigile del fuoco è morto e almeno 10 persone sono rimaste ferite in un incendio divampato in una segheria a Searsmont, nel Maine, definito un “incidente con numerose vittime”.

I soccorsi sono stati chiamati alla segheria Robbins Lumber in seguito alla segnalazione di un incendio. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato un silo in fiamme.

Durante le operazioni di spegnimento dell’incendio, secondo quanto riferito dalle autorità, si è verificata un’esplosione. In seguito, un vigile del fuoco è stato trovato morto sul posto.

Diversi altri pompieri e civili sono rimasti feriti e diversi camion dei pompieri sono stati danneggiati dalle fiamme.

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