Auto finita nel canale, intervento dei Vigili del Fuoco

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I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti alle ore 09:10 nel comune di Fucecchio in Via Porto di Cavallaia, per la presenza di un’autovettura all’interno di un corso d’acqua, il canale Usciana.

I Vigili del fuoco intervenuti con una squadra e il nucleo sommozzatori, hanno verificato che all’interno dell’autovettura non vi fosse la presenza di persone. Successivamente è stata collegata una fascia al veicolo e trainata da un mezzo agricolo fuori dall’alveolo del canale e affidata al personale della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni.

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