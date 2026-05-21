giovedì, Maggio 21, 2026
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Auto finita nel canale, intervento dei Vigili del Fuoco

Il Faro
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I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti alle ore 09:10 nel comune di Fucecchio in Via Porto di Cavallaia, per la presenza di un’autovettura all’interno di un corso d’acqua, il canale Usciana.

I Vigili del fuoco intervenuti con una squadra e il nucleo sommozzatori, hanno verificato che all’interno dell’autovettura non vi fosse la presenza di persone. Successivamente è stata collegata una fascia al veicolo e trainata da un mezzo agricolo fuori dall’alveolo del canale e affidata al personale della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni.

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