Divampano le fiamme dentro “Risparmio Casa”. Vigili del fuoco al lavoro per ore

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COPERTINO – Un incendio di origine dolosa ha interessato una parte di “Risparmio Casa”, in via Bengasi, a Copertino, a breve distanza dall’ospedale. La struttura commerciale era stata inaugurata appena un mese addietro. È la primo store in Puglia dei quindici che la famiglia Battistelli, proprietaria del marchio, ha pianificato di aprire nella regione.

Inviati sul posto dopo una segnalazione, intorno all’una della notte, i vigili del fuoco hanno notato le fiamme che si sviluppavano in una porzione dell’attività e una densa colonna di fumo provocata dalla combustione dei materiali e dalle sostanze contenute nei prodotti (pulizia della casa, cura della persona, prodotti per animali, cartoleria, giocattoli, accessori e piccoli elettrodomestici).