giovedì, Maggio 21, 2026
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Il fumo e poi le fiamme, incendio lambisce la scuola: evacuati 600 studenti dell’Alberghiero

Il Faro
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Pochi minuti prima di mezzogiorno, una densa colonna di fumo nero si è alzata nel cielo di Ladispoli, visibile distintamente persino dalla vicina Cerveteri. Nel giro di pochi istanti, quello che sembrava un comune rogo di sterpaglie si è trasformato in un incubo. Le fiamme hanno lambito l’istituto Alberghiero di via Federici, minacciando da vicino anche la biblioteca comunale intitolata a Peppino Impastato.

Momenti di vero e proprio panico si sono vissuti all’interno del plesso scolastico, dove in quel momento si trovavano oltre 600 studenti, più il personale docente e Ata. Non appena l’odore acre di bruciato ha invaso le aule e l’allarme è scattato, la dirigenza e i professori hanno dovuto gestire una situazione ad altissimo rischio, attivando immediatamente le procedure di emergenza. Gli studenti sono stati evacuati in fretta e furia, dapprima ammassandosi nel cortile interno e successivamente fatti defluire, per motivi di sicurezza, al di fuori del perimetro dell’edificio, mentre l’aria nel quartiere diventava via via sempre più irrespirabile

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