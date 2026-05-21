Impatto tremendo, due persone portate d’urgenza in ospedale

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L’allarme è scattato poco dopo le 8 del mattino di oggi, giovedì 21 maggio, quando a Mattarello, lungo via Nazionale, si è verificato un violentissimo schianto tra due auto, con il bilancio finale di due persone finite in ospedale, entrambe in codice rosso.

Abbattuta un’insegna

L’esatta dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che la stanno ricostruendo nei minimi dettagli, ma in base a quanto emerso sembrerebbe che tra i due mezzi sia avvenuto un impatto semi frontale, dopo il quale una delle macchine incidentate si è andata a schiantare contro l’insegna esterna di un’azienda della zona, abbattendola.

Tre le ambulanze giunte sul posto, assieme ai vigili del fuoco di Trento e Mattarello e agli agenti della polizia locale: i feriti, secondo quanto rende noto il 118, sono un uomo di 38 anni e una donna di 46, entrambi accompagnati in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara del capoluogo.