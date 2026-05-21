Interventi sul territorio comasco
VIGILI DEL FUOCO DI COMO
Intervento di soccorso tecnico urgente questa notte alle 03:00 circa nel comune di Fino Mornasco, in via Garibaldi, presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù. Ignoti hanno fatto esplodere il bancomat tramite una carica esplosiva. Non si è verificato incendio ma danni materiali alla filiale. Non si segnalano feriti
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INTERVENTI DI IERI
Ore 1.30 intervento di soccorso tecnico urgente per incidente stradale a Como in via Napoleona. Coinvolti motocicletta e camion. Il motociclista investito dopo l’impatto è stato soccorso ed avviato in ospedale in codice rosso
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Ore 13.30 intervento di soccorso tecnico urgente per incidente stradale auto-moto a Cermenate in via Armando Diaz. In posto vigili del fuoco del distaccamento di Cantù per la messa in sicurezza dei veicoli. Un ferito in codice giallo trasportato all’ospedale Sant’Anna. In posto oltre ambulanza anche automedica ed elisoccorso Bergamo