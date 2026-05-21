“Mass Spectrometry in Fire and Explosion Investigation” – ISA, Roma 28 maggio 2026

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VIGILI DEL FUOCO

Il prossimo 28 maggio presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore Antincendi (ISA) in via del Commercio 13 a Roma, si terrà il workshop sull’impiego della spettrometria di massa nelle attività scientifiche a sostegno delle investigazioni sulle cause di incendio e esplosione, organizzato dai Vigili del fuoco in collaborazione con la Divisione Spettrometria di Massa della Società Chimica Italiana (DSM-SCI).

L’obiettivo dei lavori è quello di favorire un confronto fra i diversi attori istituzionali impegnati nelle indagini scientifiche su scenari incidentali e il modo delle ricerca scientifica e accademica del settore, su temi quali l’analisi tramite spettrometria di massa di residui di incendio e esplosione, lo sviluppo strumentale e metodologico, i casi applicativi, gli aspetti ambientali e di sicurezza, l’analisi dei dati e le tecnologie emergenti in campo investigativo.

Oltre agli interventi curati dal personale dei Nuclei Investigativi Antincendi del Corpo Nazionale che effettua investigazione scientifica in caso di incendio e/o di esplosione, sono previste relazioni della Polizia Scientifica (Polizia di Stato) e dei reparti di Investigazione Scientifica dell’Arma dei Carabinieri che operano nel settore della chimica forense.

L’evento prevederà inoltre specifiche sessioni dedicate al mondo accademico e della ricerca che opera nel campo forense.

Per il personale esterno interessato la partecipazione all’evento è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili previa registrazione all’indirizzo https://www.spettrometriadimassa.org/conference-2026-FireExplosionInvestigation. Che potrà effettuarsi entro il 26 maggio 2026.