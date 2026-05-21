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Persone rimaste bloccate in casa a Pozzuoli a causa del terremoto: liberate dai vigili del fuoco

Il Faro
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Oltre al comprensibile spavento e a qualche lieve danno, ha generato anche momenti di preoccupazione per alcuni residenti nel centro storico di Pozzuoli il terremoto di magnitudo 4.4 registrato questa mattina nei Campi Flegrei. Nei pressi della centrale piazza della Repubblica, infatti, alcune persone sono rimaste intrappolate nella loro abitazione, dal momento che il portoncino d’ingresso in ferro, posto sulla strada, è rimasto bloccato, probabilmente a causa delle oscillazioni della scossa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che, insieme ad alcuni residenti, hanno provato ad aprire il portone, senza tuttavia riuscirci. Risolutivo, poi, l’intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a sbloccare il portoncino, liberando così, di fatto, i residenti rimasti bloccati in casa.

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