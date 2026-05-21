giovedì, Maggio 21, 2026
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Sversamento in mare a Pra’, vigili del fuoco in azione

Il Faro
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Genova – I vigili del fuoco stanno intervenendo a Pra’ per uno sversamento in mare di una sostanza non ancora identificata. La fuoriuscita è all’altezza dei cantieri Mostes, che dai primi accertamenti non sembrano essere coinvolti, ma che hanno messo a disposizione le proprie panne assorbenti per contenere la diffusione del liquido. È possibile che lo sversamento sia in qualche modo riconducibile al rio San Michele.

vigili del fuoco hanno allertato anche l’Arpal e la capitaneria di porto. Avvisati anche i tecnici del Comune. Operazioni di pulizia e accertamenti sono in corso.

https://www.ilsecoloxix.it/genova/2026/05/20/news/sversamento_mare_pra_-15629151

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