VIDEO – Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.4. Scuole chiuse

Spread the love

Una forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita a Napoli poco dopo l’alba, alle 5.51, e nei vicini comuni dell’area flegrea e occidentale. In tanti nelle case si sono svegliati di soprassalto. Tanta paura ma per il momento non si segnalano danni importanti.

La scossa, che ha avuto come epicentro i Campi Flegrei, è stata tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell’areaed è stata distintamente avvertita anche nel capoluogo campano.

https://www.ilsole24ore.com/art/terremoto-campi-flegrei-scossa-magnitudo-44-AIHhR2BD