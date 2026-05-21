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VIDEO – Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.4. Scuole chiuse

Il Faro
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Una forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita a Napoli poco dopo l’alba, alle 5.51, e nei vicini comuni dell’area flegrea e occidentale. In tanti nelle case si sono svegliati di soprassalto. Tanta paura ma per il momento non si segnalano danni importanti.

La scossa, che ha avuto come epicentro i Campi Flegrei, è stata tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell’areaed è stata distintamente avvertita anche nel capoluogo campano.

https://www.ilsole24ore.com/art/terremoto-campi-flegrei-scossa-magnitudo-44-AIHhR2BD

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