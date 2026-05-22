Cabinovia di Cortina per le Olimpiadi, scatta l’inchiesta sulla gara d’appalto: perquisizioni in corso e più indagat

Spread the love

CORTINA D’AMPEZZO. Avviate perquisizioni a carico di Simico Spa e Graffer Srl nell’ambito di un procedimento penale per turbata libertà della gara d’appalto: a renderlo noto è la Procura della Repubblica di Belluno.

Il contesto riguarda la realizzazione dei lavori dell’impianto di Apollonio-Socrepes, la cui entrata in funzione era prevista per l’inizio dei Giochi olimpici invernali. Oggi, giovedì 21 maggio, gli uffici di Polizia giudiziaria della squadra mobile di Belluno e del servizio centrale operativo della Polizia di Stato di Roma stanno eseguendo operazioni di perquisizione a Roma, Milano, Brescia, Napoli e Cortina d’Ampezzo nei locali di Simico (in qualità di committente) e Graffer Srl (esecutrice delle opere), nonché perquisizioni personali e informatiche a carico dei soggetti indagati.

L’ipotesi investigativa, si legge nella nota, riguarda “la possibile sussistenza di condotte che, grazie ad accordi collusivi o comunque tramite modalità fraudolente, hanno deliberatamente favorito la società Graffer Srl nell’assegnazione dei lavori a discapito di altre ditte interessate, con la consapevolezza che i tempi a disposizione non sarebbero stati compatibili con la messa in funzione dell’impianto entro l’inizio dei Giochi”.

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2026/cabinovia-di-cortina-per-le-olimpiadi-scatta-linchiesta-sulla-gara-dappalto-perquisizioni-in-corso-e-piu-indagati