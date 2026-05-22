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Culle vuote: in molti rinunciano ai figli, anche se desiderati

Il Faro
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In Italia non sono mai nati così pochi bambini.

L’Istat, nel rapporto annuale, racconta un Paese di culle vuote e mamme in affanno: povere di tempo, discriminate sul lavoro e con sulle spalle la gran parte del lavoro domestico. Anche per questo la propensione ad avere figli continua a diminuire: ne nascono appena 1,14 per donna.

Tanti bambini rimangono nei sogni dei genitori. Il 62,2% di chi non intende avere figli in futuro – 6,6 milioni di persone – afferma che li desidera ma non può averli per problemi economici o di varia natura. Molti meno, appena il 5,5%, non vedono bambini nel proprio progetto di vita. Gli altri hanno già i figli che desiderano. Tra quelli che rinunciano, 2,8 milioni di persone sentono il peso delle difficoltà economiche o della mancanza di certezze lavorative. Altri 763 mila vedono un limite nei bisogni di cura dei propri genitori anziani e, per 1,3 milioni, il desiderio è stato rinviato così a lungo da non poter più essere realizzato per problemi di età o di fecondità.

https://www.ansa.it/donne/notizie/2026/05/21/culle-vuote-in-molti-rinunciano-ai-figli-anche-se-desiderati_20afcdc0-d96d-42cd-a474-a178e0b6299d.html

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