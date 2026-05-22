venerdì, Maggio 22, 2026
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Incendio in un appartamento in via Piave

Il Faro
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VIGILI DEL FUOCO

Nella serata di ieri, intorno alle 21:15 i Vigili del fuoco sono intervenuti in Via Piave per un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione al secondo piano di un edificio di una palazzina. Durante le operazioni di spegnimento i Vigili del fuoco hanno rinvenuto un uomo di 66 anni riverso a terra. L’uomo è stato portato al di fuori dell’appartamento e preso immediatamente in cura dai sanitari che hanno tentato di rianimarlo. Purtroppo non c’è stato nulla da fare e l’uomo è deceduto per le esalazioni  dell’incendio. I Vigili del fuoco hanno spento le fiamme in breve tempo e hanno poi iniziato le indagini per determinare le cause dell’incendio. Sul posto presenti anche i Carabinieri per le competenze del caso.

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