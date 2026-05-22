Incendio nel deposito Acea della carta da raccolta differenziata a Pinerolo

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VIGILI DEL FUOCO

Nella mattinata di giovedì 21 maggio, intorno alle 11, un incendio è divampato nel Centro per la valorizzazione dei rifiuti della raccolta differenziata di Acea Pinerolese.

Le fiamme hanno interessato un capannone di 500m² adibito allo stoccaggio di carta e cartone. Le fiamme hanno creato una colonna di fumo accompagnata da un persistente odore di carta bruciata.

I Vigili del fuoco, prontamente intervenuti dal distaccamento di Pinerolo, hanno contenuto l’incendio e impedito che di estendesse oltre la struttura e hanno poi concluso le operazioni di spegnimento del rogo intorno alle 13.30. Non si segnalano persone coinvolte mentre le cause dell’incendio sono ora in corso di accertamento.