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Porto Torres. Quello che sembrava un normale intervento di sicurezza si è rivelato qualcosa di più preoccupante. La capitaneria di porto di Porto Torres, con il supporto del nucleo sommozzatori e della componente nautica dei vigili del fuoco, è intervenuta nelle acque davanti al litorale cittadino per rimuovere una grossa cima in nylon alla deriva: un pericolo concreto per le imbarcazioni in transito, visto che avrebbe potuto impigliarsi nelle eliche o negli apparati propulsivi.

Durante le verifiche subacquee è però emerso ben altro: la cima era collegata a un’attrezzatura da pesca abbandonata, ancorata sul fondale con una pesante ancora e una lunga catena. Una rete fantasma, dimenticata in mare e ancora in grado di intrappolare pesci, crostacei e altre specie marine.

Le reti fantasma sono considerate una delle forme più insidiose di inquinamento marino: continuano a pescare anche dopo essere state abbandonate, funzionando come trappole permanenti per la fauna del mare, e nel tempo rilasciano microplastiche nell’ambiente mentre i materiali sintetici si degradano.

L’area è stata messa in sicurezza. Le operazioni di recupero completo e bonifica del fondale saranno pianificate nelle prossime settimane.

https://www.sassarinotizie.com/2026/05/22/porto-torres-la-trappola-della-rete-fantasma-in-fondo-al-mare-intervento-della-capitaneria-e-dei-vigili-del-fuoco/