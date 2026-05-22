Roma, I Campionato Italiano Interforze a squadre di Padel 2026

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VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Lo Stato Maggiore della Difesa – Ufficio V Affari Generali Stato Maggiore della Difesa ha indetto e organizzato il 1° Campionato Nazionale a squadre di Padel presso il Comando Aeroporto di Centocelle di Roma dall’11 al 15 maggio uu.ss.

Pertanto, l’Ufficio per le Attività Sportive ha ritenuto opportuno ottemperare all’invito ricevuto dallo Stato Maggiore della Difesa organizzando in via sperimentale, previa autorizzazione del Capo del Corpo, una Rappresentativa Nazionale VV.F. di Padel che per ovvi motivi di economicità ha presentato 5 squadre di Vigili del Fuoco formate da personale in servizio presso il Comando di Roma – tra cui la coppia che si è aggiudicata l’ultimo Campionato Italiano di Padel svoltosi a Perugia lo scorso mese di ottobre 2025.

Le cinque squadre dei Vigili del Fuoco hanno preso parte ai due tabelloni – Open e Amatori – distinguendosi per l’eccellente livello tecnico messo in campo. Infatti in entrambi i tabelloni due coppie VV.F. hanno raggiunto le due finali e in entrambe le partite si sono imposte aggiudicandosi il titolo di Campioni d’Italia Interforze: categoria “Open” con Antonio Della Barba in coppia con Danilo Biondi che hanno battuto in finale la coppia testa di serie dell’Aereonautica Militare con il punteggio di 6-4,7-5; nella categoria Amatori Ivano Crocetti in coppia con Gianluca Di Lorenzo hanno avuto la meglio su un’altra coppia dell’Aeronautica Militare con il punteggio di 6-2,6-3.