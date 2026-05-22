VIDEO – Inondazioni in Cina – auto trascinate dalla piena di un fiume. Almeno 10 morti

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La Cina ha attivato un piano di emergenza di livello IV per la difesa dalle inondazioni in sette province meridionali, al fine di contrastare la minaccia di diffuse inondazioni fluviali e piene improvvise.

Il provvedimento, emesso il 19 maggio dal Ministero delle Risorse Idriche, prevede l’adozione di misure di difesa nelle province di Jiangxi, Hubei, Hunan, Guangdong, Guangxi, Guizhou e Hainan, a causa delle incessanti piogge che continuano a flagellare la regione.

Martedì, l’Amministrazione meteorologica cinese ha mantenuto l’allerta arancione di alto livello, avvertendo che un vasto sistema temporalesco era entrato nella sua fase più instabile e distruttiva mentre attraversava parte del Paese.

Nel fine settimana compreso tra il 15 e il 19 maggio, una serie di piogge torrenziali incessanti si sono abbattute sulla Cina meridionale, con accumuli di precipitazioni superiori a 300 mm nel sud dell’Hubei, nel nord-ovest dell’Hunan, nel sud-est del Guizhou, nel sud del Guangxi e nel sud dell’isola di Hainan.

Le condizioni meteorologiche estreme hanno lasciato dietro di sé una scia di distruzione, sommergendo interi villaggi, intrappolando gli abitanti e alimentando la rabbia pubblica per le infrastrutture inadeguate.

Nella provincia di Guizhou, i video diffusi sui social media hanno immortalato scene strazianti di veicoli che galleggiavano lungo le strade allagate del distretto di Songhe.

https://www.ntd.com/at-least-21-dead-seven-southern-chinese-provinces-trigger-emergency-response_1146638.html