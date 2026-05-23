Esplode un camion in zona Prati a Roma: prima il boato e poi le fiamme

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Un improvviso incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri nel quartiere Prati, a Roma, dove un camion è stato completamente avvolto dalle fiamme in piazza della Libertà. Il rogo ha generato un’esplosione con un’alta e densa colonna di fumo nero, visibile da diversi punti della zona circostante. Non si registrano vittime.

I fatti si sono verificati a partire dalle ore 13:20 circa, quando una violenta fiammata ha colpito un camion posizionato all’altezza del civico 22 di piazza della Libertà. Nel giro di pochissimi minuti, il fuoco ha preso rapidamente corpo, estendendosi all’intero veicolo e sprigionando una nube scura e intensa.

https://canaledieci.it/2026/05/22/incendio-nel-cuore-di-prati-macchina-dei-soccorsi-per-un-camion-in-fiamme-a-due-passi-dalle-abitazioni/