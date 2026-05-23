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Vigili del fuoco

Grosso incendio in una videoteca di Casale Monferrato

Il Faro
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VIGILI DEL FUOCO

Nella prima serata, intorno alle ore 19:30, un grosso incendio è divampato in via Lanza, a Casale Monferrato, nella videoteca all’angolo con via dei Grani, un locale sottostante le abitazioni in una palazzina di tre piani. Le fiamme hanno causato danni ingenti e hanno provocato una colonna di fumo visibile a diversi chilometri di distanza. Le squadre di vigili del fuoco, intervenute dai comandi di Torino e di Novara, hanno dovuto lottare per diverse ore con l’incendio prima di averne ragione, con le fiamme che si sono anche  propagate ai tetti delle abitazioni vicine. Tre persone, lievemente intossicate dai fumi, sono state portate in via precauzionale in ospedale per accertamenti.

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