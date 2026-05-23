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Scattato l’allarme nella serata di ieri a Diano d’Alba, in località Valle Teria, alle 21.30, per un incendio all’interno di un’azienda. Le fiamme hanno interessato il pannello isolante di una cella frigorifera, facendo temere inizialmente un episodio ben più grave.

Sul posto sono intervenute in forze diverse squadre dei Vigili del fuoco: da Alba e Dogliani, supportate anche dall’autoscala proveniente da Cuneo e Bra. La mobilitazione è stata immediata proprio per il rischio che il rogo potesse propagarsi alla struttura produttiva e agli impianti vicini.

L’intervento si è concentrato soprattutto sulla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio. I Vigili del fuoco hanno operato utilizzando anche un mezzo tridimensionale dotato di cestello, necessario per raggiungere e verificare le parti più alte della struttura e contenere ogni possibile focolaio residuo.

Fortunatamente la situazione è stata riportata sotto controllo senza conseguenze per le persone. Dopo le operazioni di bonifica e sicurezza, le squadre sono rientrate poco prima della mezzanotte.

https://www.unionemonregalese.it/news/la-cronaca/313042/incendio-in-una-cella-frigorifera-diverse-squadre-dei-vigili-del-fuoco-sul-posto.html