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Parapendista finisce tra gli alberi a Schia: salvato dai Vigili del fuoco

Il Faro
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VIGILI DEL FUOCO

Nel pomeriggio di giovedì 21 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in una zona impervia di Tizzano Val Darna, alle porte di Schia, per soccorrere un pilota di parapendio rimasto bloccato tra i rami di un albero d’alto fusto a circa 15 metri d’altezza.
Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Langhirano che ha richiesto il supporto dell’elicottero del nucleo di Bologna, arrivato sul posto con i soccorritori specializzati SAF (Speleo Alpino Fluviale). È stata valutata la possibilità di recuperare il pilota dall’alto ma le condizioni dell’area e la posizione dell’uomo lo impedivano. La squadra SAF ha così raggiunto il pilota da terra attraverso manovre di progressione su corda, lo ha imbragato e assicurato e quindi lo ha calato in sicurezza a terra.
Fortunatamente, l’uomo non ha riportato conseguenze importanti.

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