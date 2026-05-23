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Vigili del fuoco

Paura per un incendio scoppiato in un’officina di pneumatici

Il Faro
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Nel tardo pomeriggio di giovedì 21 maggio nella zona industriale di Forlì un violento incendio è divampato all’interno dei locali dell’officina “Iperpneus” in via Correcchio, noto punto di riferimento cittadino per il cambio e la rivendita di pneumatici. Il tempestivo e massiccio intervento dei Vigili del Fuoco ha fortunatamente evitato che il rogo, partito da un’area circoscritta, si trasformasse in un disastro industriale di ben più ampie proporzioni.

L’allarme è scattato intorno alle 18:45, proprio mentre le attività della giornata volgevano al termine. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sono sprigionate all’interno del locale adibito a spogliatoio dei dipendenti, che è risultato essere l’epicentro dell’incendio.

Sul posto sono confluite tre squadre del comando di viale Roma. I vigili del fuoco hanno aggredito le fiamme, riuscendo a isolare l’epicentro del rogo e a circoscriverlo all’area dello spogliatoio. Successivamente, il personale ha protetto l’officina e il deposito di pneumatici dal calore radiante. Una volta domate le fiamme, le operazioni di aerazione dei locali dal denso fumo e la successiva bonifica si sono protratte per diverse ore durante la serata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e le forze dell’ordine per supportare la gestione della viabilità e avviare i primi rilievi di rito.

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