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VIDEO – Esplosione in un impianto petrolchimico in Ungheria: un morto e sette feriti.

Il Faro
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Secondo TSN.ua : il 31 marzo, una serie di potenti esplosioni ha colpito l’impianto Nizhnekamskneftekhim a Nizhnekamsk, in Tatarstan, all’interno della Federazione Russa. Si ritiene che l’evento sia stato innescato da un attacco di droni, che ha successivamente provocato un incendio all’interno dell’impianto. Le autorità hanno confermato che le esplosioni si sono verificate al mattino, con la sirena antiaerea che ha suonato circa 20 minuti dopo l’incidente.

Le squadre di pronto intervento stanno attualmente lavorando per contenere la fonte dell’incendio. Un comunicato dell’ufficio stampa del governo locale ha precisato: “Sono in corso sforzi per localizzare il punto di innesco all’interno del territorio di Nizhnekamskneftekhim”. Questo impianto, parte del gruppo SIBUR, è tra i più grandi impianti petrolchimici d’Europa e detiene una posizione di leadership mondiale nella produzione di gomma sintetica.

https://112.ua/en/u-niznokamsku-vibuhi-na-najbilsomu-naftohimicnomu-zavodi-evropi-so-vidomo-163587

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