VIDEO – Inferno sulla Torino-Piacenza: bisarca in fiamme dopo lo schianto con un tir, morto un camionista

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Il gravissimo incidente è avvenuto all’ora di pranzo sul territorio di Villafranca d’Asti. Chiusa la tratta autostradale in direzione dell’Astigiano con pesanti ripercussioni sulla viabilità.

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la viabilità autostradale nella zona sud-orientale della provincia di Torino all’ora di pranzo di oggi, giovedì 21 maggio 2026. Intorno alle ore 13:30, sul tratto dell’autostrada Torino-Piacenza che attraversa il territorio del comune di Villafranca d’Asti, si è verificato un violentissimo tamponamento tra una bisarca carica di autovetture e un tir che la precedeva. Il bilancio del sinistro è drammatico: il conducente della bisarca ha perso la vita a causa dell’impatto e del successivo incendio del mezzo.