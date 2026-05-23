Violento incendio scoppia in un negozio di monopattini elettrici

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VIGILI DEL FUOCO

Un violento incendio è divampato all’interno di un negozio di monopattini elettrici all’incrocio tra via Bologna e lungoDora Firenze a Torino, nella prima serata di ieri, giovedì 21 maggio 2026. Le fiamme, che hanno interessato il locale e alcune batterie hanno tenuto impegnate quattro squadre di vigili del fuoco, giunte dalla sede centrale del comando e dai distaccamenti di corso Regina Margherita e corso Moncalieri.

Il proprietario è rimasto intossicato dai fumi dell’incendio ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti dai sanitari del 118 Azienda Zero. Non si registrano altri feriti tra i residenti dello stabile.

A causa del rogo e del denso fumo che si è sprigionato, gli alloggi della palazzina soprastante l’attività commerciale sono stati evacuati in via precauzionale durante le operazioni di soccorso.