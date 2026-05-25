38 America’s Cup Cagliari, i Vigili del Fuoco contribuiscono al dispositivo di sicurezza

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IGILI DEL FUOCO

In occasione della 38ª America’s Cup tenutasi a Cagliari, i Vigili del Fuoco hanno fatto parte dell’articolato dispositivo di sicurezza predisposto dalla Prefettura.

Presso il faro di Sant’Elia, postazione che domina dall’alto lo specchio d’acqua interessato dalle gare, è stato posizionato un Posto di Comando Avanzato per il coordinamento delle operazioni e, vista la numerosa presenza di appassionati a ridosso della scoscesa scogliera, è stata predisposta una squadra di Vigili del Fuoco specialisti SAF che ha realizzato ancoraggi e predisposto attrezzature di sicurezza, monitorando e richiamando gli spettatori più imprudenti.

In mare, considerata la presenza di numerosi diportisti nell’area delle gare, il Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari ha predisposto tre equipaggi: uno composto da specialisti nautici con la motobarca da soccorso S03, uno di specialisti sommozzatori con gommone pneumatico ed un equipaggio formato da due soccorritori acquatici che operavano su moto d’acqua.

Il dispositivo di sicurezza è stato ripetuto per tutte e tre le giornate di gara senza che si rendesse necessario alcun intervento.