Agrigento, III Campionato Regionale VV.F. di Padel

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VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Nella suggestiva cornice della Valle dei Templi, si è svolto, in data 22 maggio u.s., il 3° Campionato Italiano VV.F. di Padel autorizzato dal Direttore Regionale della Sicilia, Ing. Sergio Inzerillo, il quale – distinguendosi sempre per la sua cordiale disponibilità – ha incaricato il D.G.S.V. Antonio Occhipinti di presenziare, coordinare e collaborare fattivamente in rappresentanza dell’Ufficio per le Attività Sportive della Direzione Regionale Sicilia, ottemperando in tal modo all’invito ricevuto dal Comando VV.F. di Agrigento, per fine di incentivare la pratica delle attività sportive in ambito regionale.

Il Comandante di Agrigento, Ing. Calogero Barbera, sempre puntuale e attento nel promuovere l’organizzazione dei Campionati VV.F., ha delegato l’Ing. Lorenzo Capraro e lo staff composto dal personale del Comando al fine di garantire il successo della manifestazione sportiva.

Al campionato regionale hanno partecipato 16 coppie maschili provenienti dai 9 Comandi in regione e per la prima volta su campi del “Dalli Cardillo Padel Club” anche 4 coppie miste, che hanno visto scendere in campo anche delle colleghe appassionate di questa disciplina.

Anche per quest’anno una coppia del Comando di Agrigento si è aggiudicata il titolo di campione regionale 2026, imponendosi per 2 set a 0 su una coppia del Comando di Catania; nel misto una coppia del Comando di Catania si è imposta per 2 set a 1 sulla coppia del Comando di Enna.

Il campionato ha permesso al funzionario ginnico di selezionare, in relazione alla classifica finale, le coppie di Vigili del Fuoco che rappresenteranno la Sicilia al prossimo Campionato Italiano VV.F. di Padel che si svolgerà a Lodi nel periodo tra settembre e ottobre 2026.