Conclusa la manifestazione “Vigilando in sicurezza”

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VIGILI DEL FUOCO

Si è svolta a Ragusa, in piazza Libertà, il 22 e 23 maggio la manifestazione “Vigilando in sicurezza”, frutto di una sinergia ormai consolidata tra il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa, l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale e il Comando della Polizia Locale di Ragusa, con l’obiettivo di declinare la cultura della sicurezza in un’esperienza vissuta, concreta e persino divertente.

Questa idea di divulgazione è stata pienamente sposata dalle Istituzioni del Territorio: Prefettura, Questura, Comune di Ragusa ed ha visto la partecipazione attiva di tutte le forze di Polizia (Polizia Stradale – Guardia di Finanza – Carabinieri – Polizia Penitenziaria – Guardia Costiera – Polizia Provinciale) presenti con propri stand dimostrativi.

Cuore dell’evento è stata la partecipazione alle esperienze ludico-educative “Pompieropoli”, “Casa degli Errori” fornita dal Comando VVF di Catania e l’Area di Educazione Stradale, che hanno trasformato la piazza in un grande villaggio della sicurezza.

Grande è stato l’impegno del Comando VVF di Ragusa e dell’Associazione Nazionale, con tantissimi colleghi presenti per la conduzione dei percorsi e animando uno stand VVF dove è stata presentata una APS in miniatura, attività progettata interamente dai VVF ragusani, con l’obiettivo di portare i temi della sicurezza nelle scuole, nei luoghi di cura e negli ospedali, attraverso il percorso “Autopompa in corsia”.

Sullo sfondo di questa edizione 2026 il grande tema della solidarietà. E’ stata promossa una raccolta fondi il cui intero ricavato è stato devoluto a due associazioni del territorio che quotidianamente sono impegnate nel supporto e nell’assistenza alle persone più fragili. A dimostrazione che la sicurezza cammina di pari passo con l’altruismo e la generosità.

Nelle due serate inoltre, per favorire la condivisione e l’aggregazione cittadina sono state proposti momenti di intrattenimento musicale.